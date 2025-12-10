Туркменистан и Азербайджан договорились о сотрудничестве в сфере защиты детей

Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова и Фонд имени Гейдара Алиева (Азербайджан) подписали Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает TDH, документ был принят в рамках встречи между вице-президентами двух организаций Огулджахан Атабаевой и Лейлой Алиевой в Национальной туристической зоне «Аваза».

В ходе переговоров стороны обсудили возможности активизации диалога между профильными ведомствами двух стран, обмена опытом в сфере охраны здоровья детей и развития благотворительной деятельности.

Как отмечалось, культурно-гуманитарное партнерство является важной частью межгосударственных отношений Туркменистана и Азербайджана.

Стороны выразили намерение продолжать плодотворный диалог в интересах детей обеих стран.