Стамбул лидирует в рейтинге городов с самыми долгими пробками

Стамбул занял первое место в рейтинге городов мира с наиболее продолжительными автомобильными пробками. Об этом свидетельствуют данные аналитического исследования компании Inrix.

Согласно результатам исследования, жители крупнейшего города Турции в среднем проводят в пробках 118 часов в год. Этот показатель на 12% превышает прошлогодний.

В рейтинге Стамбул опередил такие крупные мегаполисы, как Мехико, Чикаго, Нью-Йорк и Лондон. Население города составляет более 20 миллионов человек.

Исследование компании Inrix охватило 942 города из 37 стран мира.