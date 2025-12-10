Саудовская Аравия вводит запрет на фото- и видеосъёмку в Двух Святынях во время хаджа 2026 года

Власти Саудовской Аравии объявили о введении полного запрета на фото- и видеосъёмку в Двух Святынях во время хаджа 2026 года. Ограничение распространяется на все электронные устройства, включая смартфоны и профессиональные камеры.

По данным сайта adennews, решение принято с целью улучшения духовной атмосферы и обеспечения конфиденциальности паломников. Власти указывают на участившиеся случаи поведения, которое может создавать неудобства для паломников или затруднять передвижение людей в святых местах.

Согласно заявлению, мера направлена на то, чтобы посетители могли сосредоточиться на выполнении религиозных ритуалов без отвлекающих факторов.

Министерство хаджа и умры организует выездные группы для контроля за соблюдением запрета. Специальные информационные команды будут разъяснять паломникам важность следования новым правилам. Сообщается, что нарушители могут столкнуться с конфискацией устройств или судебным преследованием.

Власти также рассматривают возможность распространения запрета на другие объекты, связанные с маршрутом хаджа. Использование беспилотных летательных аппаратов будет разрешено только силовым структурам и официальным средствам массовой информации.