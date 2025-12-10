На сессии Совета IOM представлена позиция Туркменистана по вопросам миграционной политики

Делегация Туркменистана во главе с заместителем председателя Государственной миграционной службы Довраном Байрамовым приняла участие в 116-й сессии Совета Международной организации по миграции (IOM), которая начала работу 8 декабря в Женеве.

В ходе сессии рассматриваются актуальные вопросы международной миграции, включая взаимосвязь миграции и развития, стратегические направления деятельности Организации, а также выступления государств-членов, сообщает МИД Туркменистана.

В своем выступлении Довран Байрамов обозначил позицию Туркменистана по ключевым вопросам миграционной политики, подчеркнув необходимость согласованного международного взаимодействия и комплексного подхода к управлению миграционными процессами.

Также были озвучены усилия Туркменистана по модернизации миграционной системы, упрощению легальных каналов миграции, повышению качества процедур въезда и выезда, а также обеспечению равных социальных и трудовых прав для мигрантов, отмечает источник.