Глава Австрийско-Туркменского общества поздравила Туркменистан с 30-летием нейтралитета

Глава Австрийско-Туркменского общества Неда Бергер в беседе с Turkmenportal поздравила туркменский народ с предстоящим 30-летием постоянного нейтралитета страны и рассказала о планах общества на 2026 год.

«От имени Австрийско-Туркменского общества и от себя лично сердечно поздравляю туркменский народ и всех читателей Turkmenportal с 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана! Это историческая дата, которая подчеркивает приверженность вашей страны миру, стабильности и конструктивному диалогу. Нейтралитет Туркменистана является важным фактором безопасности и развития не только в регионе, но и в мире. Желаю туркменскому народу процветания, благополучия и дальнейших успехов на пути мирного развития!» – отметила Неда Бергер.

Глава общества рассказала о важных юбилейных датах предстоящего года. В 2026 году Австрийско-Туркменскому обществу исполняется 18 лет, а Туркмено-Австрийскому симфоническому оркестру – 17 лет. Кроме того, в будущем году Туркменистан отметит 35-летие независимости, а Благотворительному фонду по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова исполнится пять лет.

«Деятельность благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова – это наш главный проект, которому мы посвящаем все мероприятия Австрийско-Туркменского общества. Здесь можно назвать седьмой Венский бал под эгидой благотворительного фонда и все наши остальные проекты. Это самое главное направление нашей работы», – подчеркнула Неда Бергер.

По словам главы общества, сегодня половину членов организации составляют австрийские компании, половину – туркменские. «Я хотела бы пригласить больше туркменских компаний стать членами нашего общества. Мы организуем онлайн-встречи, помогаем найти партнеров и заказчиков. Вице-президентом Австрийско-Туркменского общества со стороны Туркменистана является Батыр Таганов (управляющий партнер компании Baker Tilly), к которому всегда можно обратиться за информацией о вступлении в общество», – сообщила она.

15 декабря состоится последнее в этом году заседание Австрийско-Туркменского общества. Информация о мероприятии будет опубликована на сайте организации.

Неда Бергер выразила благодарность Turkmenportal за многолетнее сотрудничество: «Хочу воспользоваться случаем и поблагодарить руководство и всю команду Turkmenportal за освещение всех наших проектов, за медийную поддержку и всё, что вы делаете для продвижения Австрийско-Туркменского общества, наших членов и компаний. Вы замечательно освещаете деятельность австрийских компаний в Туркменистане».