В Туркменистане проведена работа по обновлению Национального плана готовности к пандемии

С 1 по 3 декабря в Туркменистане проходила техническая консультативная миссия ВОЗ для содействия в доработке Национального плана готовности к пандемии (НПП).

В состав миссии, организованной Страновым офисом ВОЗ, вошли Аканде Олуватосин Вураола, технический специалист по мониторингу и оценке из штаб-квартиры ВОЗ и д-р Клэр Луиза Блэкмор, эксперт ЕРБ/ВОЗ по готовности к пандемиям.

Специалисты ВОЗ провели имитационные учения PanPRET, направленные на отработку ключевых компонентов плана, включая межсекторальную координацию, управление мерами общественного здравоохранения и социальной защиты, информирование о рисках и вовлечение общественности в реализацию НПП в условиях реалистичных сценариев.

Эти учения позволили выявить сильные стороны и существующие пробелы в системе готовности страны, обеспечив практическое тестирование, всесторонний характер плана и его соответствие международным стандартам, сообщается в пресс-релизе ВОЗ.

По завершении учений члены миссии ВОЗ тесно сотрудничали с национальными органами власти и межсекторальной рабочей группой для доработки и окончательного согласования НПП. Обновлённый план учитывает опыт, полученный в ходе учений, а также рекомендации экспертов, предоставляя Туркменистану надёжную дорожную карту для предотвращения, реагирования и восстановления после пандемий, вызванных респираторными патогенами.

Эта инициатива является частью реализации партнёрского вклада в механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу в Туркменистане и подчёркивает приверженность ВОЗ укреплению глобальной безопасности в области здравоохранения. Миссия подчёркивает важность проактивного планирования и международного сотрудничества для защиты общественного здоровья и минимизации последствий будущих пандемий.