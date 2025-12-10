В Авазе открылся филиал Благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова

В Национальной туристической зоне «Аваза» состоялось открытие филиала Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. Новый филиал станет координационным центром для проведения благотворительных и культурных мероприятий, а также медицинских консультаций для детей. Об этом сообщает TDH.

В церемонии открытия приняли участие руководители и члены зарубежных делегаций, участвующих в Международной конференции «Роль женщин в современном обществе: развитие международного сотрудничества на пути достижения Целей устойчивого развития», представители общественных организаций и научной сферы Туркменистана.

Как отметила вице-президент по лечебной деятельности фонда Огулджахан Атабаева, открытие филиала в Авазе имеет особое значение для организации комплексной медицинской помощи детям, перенесшим сложные операции или находящимся на длительном лечении. Чистый воздух Каспийского моря, современные оздоровительные центры и координация соответствующей работы фондом создают благоприятные условия для восстановления здоровья детей и их полноценной интеграции в общество.

Благотворительный фонд был создан 29 марта 2021 года по постановлению Гурбангулы Бердымухамедова. За время работы на средства фонда были проведены сотни сложных медицинских операций детям, закуплено современное оборудование для учреждений здравоохранения. Фонд осуществляет международную гуманитарную деятельность. Помощь получили сотни детей в Турции, Украине, России, Афганистане и Таджикистане.

Атабаева выразила уверенность, что открытие филиала станет достойным подарком к 30-летию нейтралитета Туркменистана в Международный год мира и доверия. Она подчеркнула, что забота о детях является одним из приоритетов государственной политики страны и находится в центре внимания руководства Туркменистана.