Австрийская DiproMed видит большой потенциал туркменского рынка медицинских изделий

Австрийская фармацевтическая компания DiproMed высоко оценивает перспективы туркменского рынка медицинского оборудования и готова помогать местным компаниям в развитии собственного производства. Об этом в интервью Turkmenportal рассказал глава DiproMed, генеральный секретарь Австрийско-Туркменского общества Кристиан Эдер.

Накануне 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана Кристиан Эдер передал наилучшие пожелания туркменскому народу. Он отметил символичность того, что Австрия в этом году отмечает 70-летие собственного нейтралитета. По словам главы DiproMed, нейтралитет является необходимым условием для сохранения стабильности общества и обеспечения мирного сосуществования государств. Эдер выразил надежду на то, что всё больше стран в мире будут стремиться к политике нейтралитета и выбирать путь конструктивного диалога для решения международных вопросов.

Глава DiproMed рассказал о деятельности Австрийско-Туркменского общества, членом которого он является с 2018 года. «Это общество старается объединить компании из разных культур и помогает нам понимать друг друга. За годы работы все члены стали настоящими друзьями и помогают друг другу», – подчеркнул он.

Особое внимание Эдер уделил сотрудничеству DiproMed с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана. По его словам, с 2018 года компания поставляет в страну современное медицинское диагностическое оборудование, включая тесты на беременность, определение витамина D, экспресс-тесты на COVID-19, грипп и стрептококковые инфекции. «С помощью этих тестовых систем можно оптимизировать лечение пациентов, в частности, принять правильное решение о назначении антибиотиков», – пояснил глава компании.

Кристиан Эдер отметил перспективность туркменского рынка и выразил уверенность в том, что экспресс-тесты помогут улучшить медицинскую систему страны. Он также высоко оценил потенциал нового города Аркадаг, который посетил в ходе одного из визитов. «Мы открыты для помощи туркменским компаниям в развитии их бизнеса в области медицинских изделий. Я убежден, что в будущем туркменские компании наладят собственное производство медицинских изделий», – заявил он.

Представитель DiproMed также рассказал о международной деятельности компании. Австрийская фирма сотрудничает с подразделением ООН по наркотикам и преступности (UNODC), имеет контакты в Сингапуре, Австралии и европейских странах. Система наркологической лаборатории компании используется полицейскими организациями разных стран с 2001 года, добавил он.