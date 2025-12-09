Telegram запустил вход через ключи доступа

Мессенджер Telegram добавил возможность входа в аккаунт через ключи доступа (Passkey) в стабильные версии приложений для iOS и Android. Об этом сообщил телеграм-канал «Код Дурова».

Ранее, в начале декабря 2025 года, данная опция была замечена в бета-версии Telegram для Android.

Чтобы активировать авторизацию по ключам доступа, пользователям необходимо открыть настройки приложения, перейти в раздел «Конфиденциальность» и выбрать пункт Passkey. После настройки вход в учетную запись можно подтверждать с помощью отпечатка пальца, сканирования лица или кода разблокировки устройства. Ключи доступа сохраняются в менеджерах паролей.