Франция призвала Туркменистан использовать свой нейтралитет для разрешения конфликтов

Франция призывает Туркменистан активнее использовать свой нейтралитет для содействия созданию платформ, способствующих разрешению споров, кризисов и конфликтов. Об этом сообщил посол Франции в Туркменистане Филипп Мерлен, его слова приводит газета «Нейтральный Туркменистан».

«Франция призывает Туркменистан еще активнее использовать свой нейтралитет для укрепления многосторонности и сотрудничества, а также содействовать созданию платформ, способствующих разрешению споров, кризисов и конфликтов», – отметил дипломат.

Как подчеркнул посол, Франция в числе первых государств признала, что постоянный нейтралитет Туркменистана способствует стабильности и миру как на региональном, так и на международном уровне. Париж стал соавтором резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1995 года о признании постоянного нейтралитета Туркменистана, а также последующих резолюций, последняя из которых была принята 25 марта 2025 года.

«Франция считает, что нейтральные государства играют важную роль в развитии диалога и восстановлении доверия между государствами», – заявил Мерлен.

Дипломат также отметил, что совместно с Европейским союзом Франция поддерживает политику туркменского руководства, направленную на региональное развитие и стабильность посредством укрепления взаимосвязанности и экономического сотрудничества, а также решения растущих угроз, связанных с изменением климата и проблемами водных ресурсов.

Посол поздравил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова, народ и правительство страны с 30-й годовщиной провозглашения постоянного нейтралитета Туркменистана.