США поддерживают нейтралитет Туркменистана и готовы развивать сотрудничество

Соединенные Штаты глубоко уважают и решительно поддерживают позитивный нейтралитет Туркменистана, а также готовы продолжать совместную работу по укреплению мира, безопасности и экономического развития в регионе. Об этом сообщила посол США в Туркменистане Элизабет Руд, ее слова приводит газета «Нейтральный Туркменистан».

«От имени президента Соединенных Штатов и американского народа выражаю самые теплые поздравления правительству и народу Туркменистана по случаю 30-й годовщины признанного Организацией Объединенных Наций постоянного нейтралитета Туркменистана», – отметила дипломат.

По ее словам, Туркменистан является единственной страной, нейтралитет которой официально признан резолюцией ООН, и стал глобальным примером того, как нейтралитет может способствовать диалогу, укреплению доверия и продвижению мира. Руд подчеркнула, что приверженность Ашхабада нейтралитету проявляется не только в принципиальной позиции на мировой арене, но и в конкретных действиях по поддержке гуманитарных инициатив.

Посол напомнила, что в июне текущего года Туркменистан оказал содействие гражданам 52 стран, включая США, в эвакуации из зоны вооруженного конфликта. В ноябре Благотворительный фонд имени Гурбангулы Бердымухамедова предоставил гуманитарную помощь жителям Афганистана, пострадавшим от разрушительного землетрясения.

«Соединенные Штаты и Туркменистан глубоко привержены содействию процветанию, миру и прогрессу посредством расширения экономического и культурного взаимодействия», – заявила Руд. Она отметила важность таких платформ, как «C5+1» и Бизнес-форум «B5+1» для укрепления двустороннего сотрудничества и региональной стабильности в Центральной Азии.

Дипломат выразила оптимизм в отношении будущего американо-туркменских отношений и поздравила Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и народ страны со знаменательной годовщиной.