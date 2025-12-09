Студентов Политехнической средней профессиональной школы Минсвязи наградили за успехи в науке и спорте

В Политехнической средней профессиональной школе Министерства связи Туркменистана прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному дню нейтралитета и 30-летию получения страной статуса постоянного нейтралитета.

В ходе церемонии были награждены учащиеся, показавшие высокие результаты на состязаниях различного уровня. Молодёжь получила дипломы, почётные грамоты и памятные подарки за достижения в учебных предметах, участие в научных мероприятиях и спортивные успехи.

Среди награждённых — участники конкурса по физике и информатике, прошедшего в Туркменском сельскохозяйственном университете; победители образовательного состязания в Ашхабадском медколледже имени Индиры Ганди; финалисты Государственного конкурса «Sanly çözgüt — IT meýdança», а также спортсменки, занявшие призовые места по лёгкой атлетике на XVI Спартакиаде «Türkmenistan Sagdynlygyň we ruhybelentligiň ýurdy».

Праздничная программа завершилась музыкальными номерами, оставив у присутствующих яркие впечатления.