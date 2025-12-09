Сборная Туркменистана по традиционному карате завоевала две медали на международном турнире в Белграде

Сборная Туркменистана по традиционному карате под руководством Дияра Ходжаева успешно выступила на международном турнире в Белграде (Сербия). По итогам соревнований туркменские спортсмены завоевали две награды в дисциплине «индивидуальное кумитэ» среди участников возрастной группы 21–34 года.

Золотую медаль выиграл Селим Мыратдурдыев, ставший первым в своей категории. Бронзовым призёром стал Эзиз Зекеряев.