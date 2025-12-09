Определились победители чемпионата Туркменистана по ралли-рейду в честь Дня нейтралитета

Максатмырат Данатаров и Дидар Оразмедов из Федерации автомобильного спорта стали победителями чемпионата Туркменистана по ралли-рейду в зачете внедорожников в классе Т2.

Соревнования проходили в течение двух дней в пустыне Каракумы по территории Гёкдепинского и Бахарденского этрапов Ахалского велаята. Протяженность трассы составила 206 км.

В чемпионате приняли участие 12 экипажей, представлявших команды МВД Туркменистана, Министерства автомобильного транспорта и Федерации автомобильного спорта.

Экипаж Данатарова финишировал с результатом 2 часа 21 минута 36 секунд. Второе место занял Мердан Тойлыев из Министерства автомобильного транспорта (2 часа 39 минут 48 секунд), третьим стал спортсмен МВД Сулейман Аннамамедов (2 часа 43 минуты 27 секунд).

Турнир был организован Федерацией автомобильного спорта по случаю 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана.