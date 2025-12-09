Новый посол Латвийской Республики в Туркменистане вручил копии верительных грамот

Сегодня заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов принял копии верительных грамот у вновь назначенного чрезвычайного и полномочного посла Латвийской Республики в Туркменистане с резиденцией в Ташкенте Гиртса Яунземса.

Туркменская сторона выразила готовность оказать дипломату всестороннее содействие и поддержку в его деятельности, направленной на укрепление двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Туркменистаном и Латвией, подтвердив стремление продолжать конструктивное взаимодействие в рамках международных структур, прежде всего ООН.

Отмечена также необходимость поддержания регулярных контактов между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Посол Латвии выразил благодарность туркменской стороне за гостеприимство и заверил, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления дружественных связей между двумя странами, отмечает источник.