Лондон сыграл важную роль в признании нейтралитета Туркменистана, заявил посол

Британские дипломаты сыграли важную роль в подготовке исторической резолюции ООН о признании постоянного нейтралитета Туркменистана в 1995 году. Об этом заявил посол Великобритании в Туркменистане Стивен Конлон, его слова приводит газета «Нейтральный Туркменистан».

«Мне было приятно недавно услышать, что британские дипломаты в Нью-Йорке сыграли важную роль в подготовке текста этой исторической резолюции, работая совместно с туркменскими коллегами для обеспечения её успешного принятия», – отметил дипломат.

По его словам, Туркменистан с гордостью отмечает 30-летие своего постоянного нейтралитета – основополагающего принципа внешней политики и национальной идентичности. Резолюция ООН о нейтралитете стала выдающимся достижением для молодого независимого государства, обеспечив всеобщее признание и гарантии суверенитета и безопасности.

Конлон подчеркнул, что совместные усилия позволили достичь беспрецедентного признания: ООН призвала все государства уважать независимость, территориальную целостность и нейтральный статус Туркменистана. Этот статус был подтвержден вновь в 2015 и 2025 годах.

«За три десятилетия статус нейтралитета позволил Ашхабаду выступать в качестве беспристрастного посредника и принимать переговоры по мирным инициативам под эгидой ООН, укрепляя роль Туркменистана как надёжного партнёра в обеспечении региональной стабильности», – заявил посол.

Международный день нейтралитета ежегодно отмечается 12 декабря.

«От имени Соединённого Королевства я с гордостью отмечаю нашу поддержку пути Туркменистана к нейтралитету. Мы поздравляем народ и руководство Туркменистана с этой знаменательной вехой и рассчитываем на дальнейшее партнёрство, основанное на взаимном уважении и общих ценностях», – подчеркнул Стивен Конлон.