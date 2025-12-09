В Туркменистане полным ходом идет праздничная торговля

Праздничная торговля изделиями и сувенирами с символикой 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана, Международного года мира и доверия и, конечно же, новогодними товарами развернулась по всему Туркменистану.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», торговые площадки предлагают широкий ассортимент товаров, разнообразные продукты питания, включая мучные изделия, крупы, свежие фрукты, овощи и уникальные туркменские сладости.

На праздничных ярмарках также можно приобрести подарочные наборы, сувениры, копилки, календари и элементы декора для проведения новогоднего праздника. Особое внимание уделено товарам с символикой наступающего 2026 — года Красной Огненной Лошади.

Кроме того, в специализированных магазинах покупатели найдут местную текстильную продукцию и одежду с эмблемами Международного дня нейтралитета и национальной символикой.

Ярмарки и передвижные торговые точки будут функционировать до наступления праздника, предоставляя возможность приобрести подарки для себя и близких, а также поддержать местных производителей, отмечает источник.

Ранее мы сообщали, что в Туркменистане 5 декабря стартует праздничная торговля.