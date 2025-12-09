В китайской провинции Сычуань обнаружены следы динозавров возрастом 200 миллионов лет

Палеонтологи обнаружили более 20 следов динозавров и других древних позвоночных на скальной поверхности в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Согласно заявлениям исследователей, находка предоставляет новые данные об эволюции динозавров в раннем периоде, около 200 миллионов лет назад, сообщает Жэньмин Жибао.

Следы были найдены на территории города Дуцзянъянь любителем отдыха на природе в ноябре текущего года. Подлинность отпечатков позднее подтвердила научная группа под руководством Син Лида, доцента Китайского университета геологических наук в Пекине. Это первый случай обнаружения следов динозавров в Дуцзянъяне.

По словам Син Лида, найденные отпечатки включают следы теропод различных размеров — плотоядных динозавров, а также следы, по форме напоминающие человеческую руку, которые приписываются ранним рептилиям-архозаврам.

«Особую ценность этому обнаружению придает то, что следы сохранились как минимум на четырех слоях породы. Это позволяет предположить, что динозавры населяли эту территорию в течение продолжительного времени», — пояснил исследователь.

Помимо отпечатков, ученые обнаружили поблизости фрагменты окаменелых деревьев, включая упавшие бревна и вертикальные пни. Эти находки предоставили дополнительную информацию о местной экосистеме более 200 миллионов лет назад.

Цзян Шань, научный сотрудник Музея динозавров города Цзыгун провинции Сычуань, отметил, что обнаруженные следы могут способствовать более глубокому пониманию ранней эволюционной истории динозавров на территории Китая.э