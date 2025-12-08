China Eastern Airlines запустила самый длинный коммерческий авиарейс в мире

4 декабря года китайская авиакомпания China Eastern Airlines выполнила первый рейс по маршруту Шанхай–Буэнос-Айрес, который стал самым длинным коммерческим перелетом в истории авиации, сообщает МИР24.

Рейс MU745 покрывает расстояние почти в 20 000 километров (точнее, 19 631 км), а продолжительность полета от Шанхая до Буэнос-Айреса составляет около 25 часов и 30 минут. Обратный путь занимает до 27-29 часов из-за встречных ветров над Тихим океаном.

Несмотря на то, что маршрут позиционируется как прямой, он включает техническую остановку в Окленде (Новая Зеландия) продолжительностью около двух часов. Пассажиры остаются на борту самолета во время остановки, не меняют воздушное судно и номер рейса, что позволяет классифицировать этот маршрут как «прямой», хотя и не беспосадочный.

Рейсы выполняются дважды в неделю на самолетах Boeing 777-300ER: по понедельникам и четвергам из Шанхая, по вторникам и пятницам из Буэнос-Айреса.

Новый маршрут сокращает время в пути между Китаем и Южной Америкой более чем на четыре часа по сравнению с традиционными рейсами через Европу или Северную Америку, которые занимали более 30 часов с учетом длительных пересадок.

Этот маршрут превзошел предыдущий рекорд — беспосадочный рейс авиакомпании Xiamen Airlines из Нью-Йорка в китайский город Фучжоу продолжительностью 19 часов и 20 минут.