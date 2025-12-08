У водохранилища Талимарджан ожидается скопление более 5000 кречеток

Восточный Туркменистан продолжает играть ключевую роль в сохранении одного из самых редких куликов планеты — кречетки (Vanellus gregarius). Осенние подсчеты 2025 года в районе водохранилища Талимарджан указывают на положительную тенденцию в динамике популяции этого исчезающего вида.

По предварительным данным, опубликованным Орнитологическим обществом Среднего Востока, Кавказа и Центральной Азии (OSME) 28 октября 2025 года, в этом году у водохранилища может собраться около 5200 особей кречетки — столько же, сколько было зафиксировано осенью 2022 года. Эксперты отмечают, что эти цифры свидетельствуют о позитивной динамике для региональной популяции вида.

Кречетка — небольшой кулик, занесенный Международным союзом охраны природы в категорию находящихся под угрозой исчезновения. Мировая популяция вида оценивается всего в 16-24 тысячи особей. Птица гнездится в степях юга России и Казахстана, а зимует в Восточной Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Азии.

Восточный Туркменистан и юго-западный Узбекистан представляют собой важнейший миграционный коридор для этого вида. Водохранилище Талимарджан стало ключевым местом остановки во время осенней миграции, которая проходит в августе-сентябре. Птицы отдыхают у водоема, а затем вылетают кормиться на окружающие холмы и засушливые равнины с глинисто-солончаковыми участками и редкой растительностью.

Скопления нескольких тысяч кречеток в одном месте представляют собой значительную часть всей мировой популяции вида, что подчеркивает исключительную природоохранную значимость территории Туркменистана для сохранения этого редкого кулика.

Помимо кречетки, в зоне учета наблюдались и другие редкие хищные птицы, включенные в Красные книги, — черный гриф (Aegypius monachus), стервятник (Neophron percnopterus) и степной орел (Aquila nipalensis).