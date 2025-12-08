Туркменские вузы улучшили позиции в международном экологическом рейтинге UI GreenMetric 2025

Два ведущих высших учебных заведения Туркменистана продемонстрировали значительный прогресс в престижном международном рейтинге UI GreenMetric World University Rankings 2025, который оценивает университеты по уровню экологической устойчивости.

Университет инженерных технологий имени Огуз хана занял 306-е место среди 1745 университетов из 105 стран, набрав 7675 баллов из 10 000 возможных. Это позволило вузу войти в «золотую категорию» рейтинга (свыше 7500 баллов) и третий год подряд занять первое место среди 12 туркменских университетов-участников. За четыре года участия в рейтинге университет последовательно улучшал свои позиции: с 637-го места в 2022 году до 306-го в 2025 году.

Туркменский сельскохозяйственный институт совершил впечатляющий рывок, поднявшись с 726-го на 653-е место, улучшив свою позицию на 73 пункта. Институт набрал 6377,5 баллов, что соответствует «серебряному уровню» рейтинга (от 5000 до 7500 баллов).

Рейтинг UI GreenMetric оценивает вузы по шести основным направлениям: инфраструктура и здания, энергия и борьба с изменением климата, управление отходами, управление водными ресурсами, экологичный транспорт, образование и научные исследования.