Президент Туркменистана помиловал иностранных граждан в честь Дня нейтралитета

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о помиловании группы иностранных граждан, осужденных на территории страны. Информация об этом была обнародована в программе «Ватан».

Решение о помиловании принято в рамках празднования Международного дня нейтралитета. В документе отмечается, что данный шаг направлен на укрепление дружественных отношений между государствами и народами, а также отражает приверженность принципам милосердия и гуманизма.

Помилованные иностранные граждане освобождаются от дальнейшего отбывания наказания. Точное количество помилованных в новом указе не уточняется.

Напомним, что ранее глава туркменского государства подписал указ о помиловании 231 гражданина Туркменистана по случаю Международного дня нейтралитета. Международный день нейтралитета Туркменистана отмечается 12 декабря.