Петр Ян стал двукратным чемпионом UFC в легчайшем весе

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян стал двукратным чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, победив грузина Мераба Двалишвили на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Россиянин одержал победу единогласным решением судей со счетом 49-46, 49-46, 48-47.

Ян стал первым российским бойцом, который смог вернуть чемпионский титул в UFC. Ранее 32-летний спортсмен завоевал пояс в легчайшем весе в июле 2020 года, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. В марте 2021 года россиянин был дисквалифицирован в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом из-за запрещенного удара коленом в партере, а в апреле 2022 года уступил ему в бою-реванше раздельным решением судей. На счету Яна 20 побед и 5 поражений в ММА.

Двалишвили, 34 года, потерпел пятое поражение при 21 победе в смешанных единоборствах. Грузин завоевал титул чемпиона в сентябре 2024 года, победив американца Шона О’Мэлли единогласным решением судей, после чего трижды успешно защитил пояс. В 2023 году Двалишвили одержал победу над Яном единогласным решением судей.