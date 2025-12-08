Государственной службе карантина растений Туркменистана передана новая партия оборудования

Новую партию оборудования получила Государственная служба карантина растений Туркменистана от Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ), сообщает ussatnews.com.

В комплект поставки вошли сервер с комплектующими, ноутбуки, мониторы, принтер и другие необходимые устройства.

Передача оборудования прошла 5 декабря в рамках реализации соглашения о сотрудничестве, цель которого — поддержка внедрения Туркменистаном системы «ePhyto Solution», инициированной под эгидой Международной конвенции по карантину и защите растений (МККЗР).

Реализация проекта направлена на повышение фитосанитарной безопасности, упрощение процедуры получения сертификатов и снижение логистических барьеров в торговле сельскохозяйственной продукцией.

Следующим шагом станет разработка программного обеспечения для национальной платформы ePhyto, проведение тестового электронного обмена сертификатами между странами региона, а также обучение сотрудников ГСКР для повышения их профессиональных компетенций.