6 декабря в театрах Туркменистана стартовала Неделя зарубежной драмы, приуроченная к празднованию 30-летия постоянного нейтралитета страны.

В первый день Недели в Главном академическом драматическом театре Туркменистана состоялся премьерный показ японской народной сказки «Журавлиные перья», сообщает «Туркменистан: Золотой век».

По сюжету старик в лесу освободил запутавшегося в сетях журавля. Птица решила отблагодарить своего спасителя. Она обратилась в девушку и попросилась к нему в дом, но с условием, чтобы в её комнату пока она работает никто не входил. Старик и его жена жили настолько бедно, что им нечем было заплатить налоги, и девушка по имени Дурдане-ай соткала им невиданной красоты ткань.

Продав ткань, старик со старухой не только заплатили налоги, но и еще отложили немного денег на черный день. Однако алчность собирателей налогов, заказавших старикам еще такой ткани, подтолкнула их заглянуть в комнату Дурдане-ай. Секрет девушки-птицы, которая ткала ткань из своих перьев, был раскрыт, и она, превратившись в журавля, покинула дом стариков.

Режиссер спектакля — народный артист Туркменистана Какаджан Аширов. Музыкальное оформление Деркара Джалилова и Эзиза Сапарова, а также сценография и костюмы, выполненные заслуженным деятелем культуры Туркменистана Максатом Амангылыджовым и Гульджемал Сапаровой, способствовали воссозданию на сцене духа японской культуры.

Народный артист Туркменистана Оразгельды Дурдыев исполнил роль старика Ямомото. В роли Дурдане-ай выступила Огульговхер Мухаммедова.

Какаджан Аширов отмечает:

– Мы выбрали к показу в Неделе зарубежной драмы постановку японской сказки, потому что статус постоянного нейтралитета Туркменистана является основой толерантности культур разных народов. Древняя и богатая культура Японии несет те же духовные ценности, что и культура туркменского народа.

Напомним, что Неделя зарубежной драмы продлиться в театрах Туркменистана до 12 декабря.