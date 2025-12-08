В первый день Недели зарубежной драмы в театрах Туркменистана представили 6 премьер

6 декабря в Туркменистане стартовала Неделя зарубежной драмы. В первый день Недели театры страны представили 6 премьер.

Так, в Государственном драматическом театре Балканского велаята зрителям показали спектакль «Ýeke-täk söýgi» по пьесе русских драматургов Юрия Осноса и Виктора Винникова «Белый лотос». Пьеса создана по мотивам древнеиндийского драматического эпоса Шудрака «Глиняная повозочка».

Лебаский велаятский музыкально-драматический театр показал своим зрителям премьеру спектакля «Gaýynene» (“Свекровь“) на основе пьесы азербайджанского драматурга Назима Мусазады.

Драматический театр Марыйского велаята представил новый спектакль «Söýginiň ýolunda» (“На пути любви”) по пьесе Проспера Мериме.

На сцене Студенческого театра в Ашхабаде показали спектакль «Garga» по мотивам стихотворения американского писателя Эдгара По.

В Главном академическом драматическом театре Туркменистана состоялся премьерный показ японской народной сказки «Журавлиные перья».

В Туркменском государственном театре кукол прошла премьера спектакля «Ромео и Джульетта» по пьесе английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира.