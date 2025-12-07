Число долларовых миллиардеров в мире выросло почти на 9% за год

Количество долларовых миллиардеров в мире за год увеличилось на 8,8% и достигло почти 3 тыс. человек. Об этом говорится в докладе швейцарского банка UBS.

Согласно документу, в 2024 году в мире насчитывалось 2 682 долларовых миллиардера, а в 2025 году их стало 2 919.

«Их совокупное состояние выросло до $15,8 трлн, что означает 13-процентный рост за 12 месяцев», – отмечается в докладе. Эксперты банка объясняют этот рост «увеличением состояния существующих технологических миллиардеров и ростом числа новых миллиардеров в различных секторах».

Больше всех увеличили свое состояние бизнесмены в странах Северной и Южной Америки, а также Азиатско-Тихоокеанского региона – на 15,5%, до $7,5 трлн, и на 11,1%, до $4,2 трлн соответственно. Экономисты банка также отметили продолжение тенденции роста числа сверхбогатых людей, сделавших состояние самостоятельно. В 2025 году их число достигло 2 059 человек против 1 877 годом ранее. Количество получивших состояние по наследству также выросло — до 860 человек с 805 в 2024 году.