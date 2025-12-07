Сердар Бердымухамедов поздравил Садыра Жапарова с днем рождения

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравление главе Кыргызстана Садыру Жапарову по случаю дня его рождения, сообщает TDH.

«Кыргызская Республика под вашим дальновидным и уверенным руководством продолжает добиваться весомых успехов в укреплении государственности, социально-экономическом развитии и повышении своего авторитета на международной арене», – говорится в послании.

Отметив высокую динамику и конструктивный характер всестороннего сотрудничества между Туркменистаном и Кыргызстаном, глава государства особо подчеркнул личное внимание и значимый вклад Жапарова в дальнейшее укрепление дружественных отношений между странами.

Сердар Бердымухамедов пожелал Садрыу Жапарову крепкого здоровья, благополучия и счастья, а также новых успехов в государственной деятельности на благо народа Кыргызстана.