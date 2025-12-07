Сердар Бердымухамедов поздравил Президента Финляндии с Днем независимости
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравление главе Финляндии Александру Стуббу в связи с национальным праздником – Днем независимости Финляндской Республики. Об этом сообщает TDH.
«Президент Сердар Бердымухамедов направил искренние поздравления и наилучшие пожелания Президенту Финляндской Республики Александру Стуббу и народу страны по случаю Дня независимости», – говорится в сообщении.
Глава Туркменистана пожелал Стуббу крепкого здоровья и счастья, а народу Финляндии – мира, благополучия и процветания.