Сердар Бердымухамедов поздравил Президента Финляндии с Днем независимости

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравление главе Финляндии Александру Стуббу в связи с национальным праздником – Днем независимости Финляндской Республики. Об этом сообщает TDH.

«Президент Сердар Бердымухамедов направил искренние поздравления и наилучшие пожелания Президенту Финляндской Республики Александру Стуббу и народу страны по случаю Дня независимости», – говорится в сообщении.

Глава Туркменистана пожелал Стуббу крепкого здоровья и счастья, а народу Финляндии – мира, благополучия и процветания.