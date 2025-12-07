Работников дипломатической службы Туркменистана наградили юбилейными медалями

Сегодня в Министерстве иностранных дел Туркменистана прошла церемония награждения работников дипломатической службы юбилейными медалями «К 30-летию нейтралитета Туркменистана».

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов в своем выступлении отметил, что перед дипломатической службой Туркменистана стоят важные задачи по дальнейшему укреплению авторитета Туркменистана на международной арене, расширению внешнеполитического диалога и продвижению инициатив в интересах глобального мира и развития.

Зачитав Указ Президента страны о награждении юбилейной медалью «К 30-летию нейтралитета Туркменистана», Р.Мередов торжественно вручил сотрудникам министерства государственные награды и памятные знаки, сообщает МИД Туркменистана.