Президент Туркменистана помиловал более 230 человек к Международному дню нейтралитета

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о помиловании 231 осужденного гражданина по случаю предстоящего 12 декабря Международного дня нейтралитета. Об этом сообщило государственное информационное агентство TDH.

Решение было принято в ходе расширенного заседания Кабинета Министров с участием руководителей дипломатических миссий и консульских учреждений Туркменистана за рубежом, а также представителей страны при международных организациях. На заседании обсуждались приоритетные вопросы внешней политики нейтрального государства.

Глава государства сердечно поздравил участников заседания и весь туркменский народ со славным 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана. С докладом об итогах проведённой работы по помилованию выступил секретарь Государственного совета безопасности, председатель Комиссии по подготовке предложений по вопросам гражданства и помилования при Президенте Туркменистана Бегенч Гундогдыев.

«Заслушав доклад, глава государства Сердар Бердымухамедов, следуя этой благородной традиции, подписал указ о помиловании 231 гражданина по случаю Международного дня нейтралитета», – сообщило агентство.

Президент поручил председателю Комиссии совместно с руководителями правоохранительных органов принять необходимые меры для скорейшего возвращения всех освобождённых из мест заключения к своим семьям. Помилованным гражданам Сердар Бердымухамедов пожелал добросовестно трудиться и служить Родине.