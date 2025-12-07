Президент Туркменистана награжден юбилейной медалью в честь 30-летия нейтралитета

Меджлис Туркменистана принял постановление о награждении Президента Сердара Бердымухамедова юбилейной медалью «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 30 ýyllygyna» («К 30-летию нейтралитета Туркменистана») и комплектом памятных знаков. Об этом сообщает TDH.

«В связи с Международным днем нейтралитета, 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана и в соответствии со статьей 81 Конституции Туркменистана Меджлис Туркменистана постановляет наградить Президента Туркменистана Бердымухамедова Сердара Гурбангулыевича юбилейной медалью Туркменистана «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 30 ýyllygyna» и комплектом памятных знаков», – говорится в сообщении.

В постановлении отмечается, что глава государства удостоен награды за огромный личный вклад в укрепление независимости, суверенитета и правового статуса постоянного нейтралитета Туркменистана, повышение международного авторитета страны, развитие внешнеполитического курса «открытых дверей» и доктрины «Диалог – гарантия мира».

Награждение также связано с продвижением инициатив, направленных на обеспечение мира, безопасности и устойчивого развития в регионе и мире, а также с реализацией потенциала туркменского нейтралитета в политическом, дипломатическом, экономическом, социально-культурном и гуманитарном направлениях.

Решение о награждении принято на основании многочисленных предложений от народных представителей, общественных объединений, трудовых коллективов и граждан Туркменистана в Международный год мира и доверия.

Описание медали

Юбилейная медаль выполнена в форме восьмигранника с позолоченными краями, между углами которого размещены позолоченные элементы, изображающие лучи солнца. Общий диаметр медали – 44 мм.

В центре медали на фоне земного шара изображена карта Туркменистана, покрытая эмалью зеленого цвета, римская цифра «XXX», обозначающая 30-летие постоянного нейтралитета, Государственный флаг Туркменистана и флаг ООН, соединенные изображением тополя, а также сокол с расправленными крыльями.

Медаль соединена с колодкой в форме флага шириной 30 мм и высотой 20 мм, покрытой эмалью зеленого цвета. На колодке изображены пять туркменских ковровых гёлей, две оливковые ветви и полумесяц с пятью звездами.

Медаль изготовлена из позолоченного серебра 925 пробы. Планка медали шириной 24 мм и высотой 10 мм выполнена из сплава меди и никеля.