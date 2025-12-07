Президент Туркменистана завершил работу над книгой о нейтралитете

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов завершил работу над книгой «Türkmenistanyň Bitaraplygy – parahatçylygyň we ynanyşmagyň aýdyň ýoly» («Нейтралитет Туркменистана – светлый путь мира и доверия» – ред.), посвященной итогам текущего года и 30-летию постоянного нейтралитета. Об этом глава государства сообщил на расширенном заседании Кабинета Министров, передает TDH.

В мероприятии приняли участие руководители дипломатических миссий и консульских учреждений Туркменистана в зарубежных государствах, а также представители страны при международных организациях. На повестку дня были вынесены приоритетные вопросы внешней политики.

Открывая заседание, Сердар Бердымухамедов поздравил собравшихся и весь туркменский народ с предстоящим 12 декабря Международным днем нейтралитета и славным 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана.

Как отметил Президент, в книге подчеркивается важность постоянного нейтралитета, трижды признанного Генеральной Ассамблеей ООН, а также широко освещаются исторические инициативы, направленные на обеспечение всеобщего мира и доверия. В издании отражены достигнутые высокие рубежи и успехи страны. Глава государства подчеркнул, что книга станет подарком туркменскому народу.