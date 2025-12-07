На севере Туркменистана от наносов очищено 166 километров коллекторно-дренажных сетей

В этом году в Дашогузском велаяте хозрасчётное предприятие «Ýer-suw gurluşyk hojalyk hasaplyşykdаkу önümçilik kärhanasy» провело работы по очистке дна от наносов более чем на 166 километрах коллекторно-дренажных сетей и на 360 километрах различных водных коммуникаций.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», предприятие располагает достаточным количеством специализированной техники для комплексных работ по улучшению мелиоративного состояния земель и водоснабжения сельхозугодий велаята.

Сегодня коллектив предприятия занят строительством в регионе новых и реконструкцией действующих коллекторно-дренажных сетей.

Работа по повышению эффективности водопользования и сельхозпроизводства, рациональному использованию водных и земельных ресурсов, проводится предприятием во всех этрапах велаята, а также на некоторых его крупных водоёмах. За последние 6 лет предприятием было проложено свыше 88 километров новых коллекторов и проведены работы по обеспечению должной пропускной способности на многих водных и гидротехнических объектах, отмечает источник.