В западном регионе Туркменистана проходят праздничные торжества

Праздничные торжества в честь 30-летнего юбилея постоянного нейтралитета Туркменистана проходят сегодня в Балканском велаяте. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Так, в здании «Türkmeniň ak öýi» города Балканабата проведено праздничное торжество, организованное хякимликом Балканского велаята совместно с управлением культуры и общественными организациями велаята.

В рамках мероприятия состоялась яркая концертная программа. Прозвучали современные песни в исполнении мастеров искусств велаята, зажигательно выступили фольклорные и танцевальные коллективы.

Литературно-музыкальные композиции были подготовлены известными бахши, выдающимися певцами, художественными энтузиастами, студенческой молодёжью, а также объединёнными творческими коллективами, прибывшими со всех уголков Балканского велаята.

Ещё одно праздничное торжество, в котором приняли участие представители общественных организаций, работники сфер образования, культуры, учреждений и предприятий под названием «Bitaraplyk şöhratymyz-şanymyz» («Нейтралитет – наша слава») было организовано Балканской специализированной школой искусств.

Праздничные мероприятия, организуемые в честь славного юбилея, сегодня продолжаются во всех этрапах и городах велаята, отмечает источник.