Ботаники официально признали новый вид растения из Туркменистана

Научный ежегодник «Новости систематики высших растений» Ботанического института имени В.Л. Комарова РАН опубликовал описание нового вида астрагала, обнаруженного туркменскими учеными на подгорной равнине между хребтом Малый Балхан и Каракумами. «Подобная публикация в крупном издании является официальным подтверждением и фактом признания вида и его названия для мировой науки», – говорится на сайте министерства охраны окружающей среды Туркменистана.

Новый вид был описан туркменским ботаником-систематиком, кандидатом биологических наук Александром Павленко, сотрудником Гызыларбатского отдела Центра профилактики особо опасных инфекций Минздрава Туркменистана, совместно с профессором Астраханского государственного университета А.П. Лактионовым. Растение названо в честь Инклаба Гавушевича Рустамова (1929-2013) – доктора биологических наук, члена-корреспондента Академии наук Туркменистана, геоботаника, посвятившего жизнь исследованию пустынь Туркменистана.

Астрагал Рустамова является эндемиком предгорий Малого Балхана и северных предгорий Западного Копетдага. Растение отличается от близких видов внешним видом, соотношением размеров цветоносов и листьев, цветом и формой лепестков. Характерные особенности вида – ярко-лиловые или розовые цветки, распластанные по земле тонкие стебли и листья с серебристым опушением.

Впервые растение было обнаружено десять лет назад. После многолетних наблюдений и сбора гербарного материала ученые приступили к описанию находки. В ходе работы специалисты изучили гербарные образцы из Ташкента, Москвы, Санкт-Петербурга, Берлина и Брно, чтобы исключить возможность повторного описания уже известного вида.

Исследователи отмечают, что подобные растения могли быть собраны еще в конце XIX века немецким естествоиспытателем П. Синтенисом и русским исследователем А.А. Антоновым, работавшими в районе строительства железной дороги Ашхабад – Туркменбаши. Материалы тех экспедиций оказались рассредоточены по гербариям различных стран Европы.