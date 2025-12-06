S7 увеличит число рейсов из Ашхабада в Москву до девяти в неделю

Авиакомпания S7 Airlines с 16 декабря увеличит количество рейсов по маршруту Ашхабад – Москва с семи до девяти в неделю. Дополнительные рейсы будут выполняться до конца марта 2026 года, сообщила компания «ДН Турс» – официальный агент по продаже авиабилетов российского перевозчика в Туркменистане.

«Согласно информации офиса представительства авиакомпании в Туркменистане, с 16 декабря 2025 года до конца марта 2026 года введены два дополнительных рейса в неделю по направлению Ашхабад – Москва – Ашхабад. Помимо ежедневных рейсов два дополнительных рейса будут осуществляться по вторникам и четвергам», – говорится в сообщении компании.

S7 Airlines выполняет регулярные рейсы по маршруту Москва – Ашхабад с 2008 года. В настоящее время по этому направлению осуществляется семь рейсов в неделю.