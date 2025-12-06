Netflix объявил о приобретении Warner Bros. за $82,7 млрд

Netflix заключил соглашение о покупке Warner Bros. за $82,7 млрд, говорится в заявлении компании. Перед закрытием сделки подразделение Discovery Global будет выделено в отдельную публичную компанию.

Согласно условиям сделки, акционеры Warner Bros. получат по $27,75 за акцию деньгами и акциями Netflix. Завершение транзакции запланировано на третий квартал 2026 года после выделения Discovery Global и получения одобрения регуляторов. В случае, если сделка не получит одобрение регуляторов, Netflix выплатит компенсацию в размере $5 млрд, сообщали СМИ.

В результате сделки Netflix получит киностудии Warner Bros., стриминговые платформы HBO и HBO Max, а также права на франшизы «Гарри Поттер», «Друзья», «Игра престолов» и «Клан Сопрано». Netflix описал сделку как объединение «ведущего развлекательного сервиса» с «легендарными франшизами» студии. Информации о том, продолжат ли HBO и HBO Max функционировать как отдельные платформы, не предоставлено.

В декабре 2025 года Paramount обвинила Warner Bros. в «нечестном» процессе продажи активов, заявив о предполагаемом благоприятствовании Netflix, отмечает CNBC. Ранее, в октябре 2025 года, Warner Bros. отклонила предложение Paramount о покупке примерно на $60 млрд.