Представлена монография туркменских и узбекских ученых о новых свойствах серополимербетона

На 74-й Международной конференции по виброинженерии, прошедшей 27-28 ноября в Ташкенте, представлена монография туркменских и узбекских ученых, посвящённая разработке состава и исследованию свойств гидрофобно-хемостойкого органоминерального серополимербетонного полуфабриката, изготовленного на основе использования промышленных отходов.

Авторами монографии являются Д.Гадамов, У.Зиямухамедова и М.Худайбердиев, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Монографию на форуме презентовал директор Международного научно-технологического парка Академии наук Туркменистана Д.Гадамов. В работе представлен усовершенствованный состав серополимербетона с применением модифицированной серы и минеральных наполнителей техногенного происхождения.

Проведённые физико-механические и технические испытания позволили определить оптимальные параметры производства, обеспечивающие гидрофобность, коррозионную стойкость и долговечность материала. Результаты исследований подтверждают практическую ценность разработки. Новый материал может широко применяться в строительстве и инженерных сооружениях – в элементах железнодорожных путей, гидроизоляционных покрытиях и других конструкциях, эксплуатируемых в сложных климатических и химически активных условиях.

В рамках научно-исследовательского проекта, реализуемого совместно Международным научно-технологическим парком Академии наук Туркменистана и Ташкентским государственным транспортным университетом, получены свидетельства о государственной регистрации объектов интеллектуальной собственности в Туркменистане и Узбекистане, отмечает источник.