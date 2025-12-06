Министр образования Туркменистана и пакистанский посол обсудили расширение сотрудничества

В Ашхабаде 3 декабря министр образования Туркменистана Дж. Гурбангелдиев и посол Исламской Республики Пакистан в Туркменистане госпожа Фарьял Легари в ходе деловой встречи обсудили укрепление сотрудничества между вузами двух стран.

Стороны рассмотрели вопросы эффективной реализации действующих взаимных договоров о сотрудничестве, а также увеличение их количества, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

Министр ознакомил посла с работой по повышению качества образования в соответствии с передовым мировым опытом, а также с достижениями национальной системы образования. Как плодотворное сотрудничества было оценено активное участие пакистанской молодежи в международных конференциях, конкурсах и олимпиадах, проводимых вузами Туркменистана.

Стороны обсудили ряд идей с целью расширения сотрудничества в области образования.

Посол Фарьял Легари высоко оценила проводимые в Туркменистане реформы в сфере образования и выразила заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества между образовательными учреждениями двух стран. В частности, посол сообщила о наличии возможностей для обучения туркменской молодёжи в высших учебных заведениях Пакистана на основе стипендий, а также для организации взаимных ознакомительных визитов образовательных делегаций двух стран.