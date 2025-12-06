В Туркменистане 11-13 декабря объявлены выходными днями

Президент Туркменистана подписал указ о предоставлении дополнительных выходных дней в связи с празднованием 30-летия статуса постоянного нейтралитета страны. Согласно документу, 11, 12 и 13 декабря 2025 года объявлены нерабочими днями.

Решение принято для того, чтобы население страны могло торжественно отметить Международный день нейтралитета и провести время на отдыхе.

Как сообщила информационная программа «Ватан», указ распространяется на все учреждения, предприятия и организации независимо от формы собственности.

В декабре 2025 года Туркменистан отмечает 30-летие получения статуса постоянного нейтралитета, признанного международным сообществом.