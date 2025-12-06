В Ашхабаде прошёл фестиваль волонтёров, приуроченный к Международному дню добровольца

В коворкинг-центре «Иш Нокады» в Ашхабаде состоялся фестиваль волонтеров, посвящённый Международному дню добровольца. Мероприятие объединило 40 участников из всех велаятов страны и столицы, представляющих различные общественные объединения Туркменистана.

Участники были разделены на четыре смешанные команды по 10 человек. В рамках фестиваля молодые люди приняли участие в серии творческих и интерактивных заданий, где продемонстрировали креативность, умение работать в команде и стремление к социально значимой деятельности.

По итогам конкурсной программы была определена команда-победитель. Все участники получили символические призы за активность и вклад в развитие волонтёрского движения.

Завершился фестиваль флешмобом «Мы едины», который стал символом солидарности и стремления волонтёров к созданию лучшего будущего.