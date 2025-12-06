В Ашхабаде прошел брифинг по приоритетам Кыргызстана в непостоянные члены Совбеза ООН

Посольство Кыргызстана в Туркменистане провело брифинг, посвященный приоритетам республики в рамках кампании по избранию непостоянным членом Совета безопасности ООН на период 2027-2028 годов.

В ходе мероприятия посол Кыргызстана в Туркменистане Азизбек Мадмаров отметил, что Центральная Азия выступает за реформу Совета безопасности ООН. «Сегодня более 60 государств, включая Кыргызстан, ни разу не входили в состав Совета, тогда как отдельные страны избирались туда неоднократно. Необходимо обеспечить более справедливое, равноправное представительство», – сказал Мадмаров.

Он подчеркнул, что развивающиеся страны по-прежнему недостаточно представлены в Совбезе. «Мы убеждены, что расширение участия африканских, азиатских, латиноамериканских государств позволит сделать процесс принятия решений более инклюзивным, отражающим интересы всего международного сообщества», – отметил дипломат. Он добавил, что регион поддерживает представительство Африки с ее населением в 1,5 млрд человек в постоянном составе Совбеза ООН.

Посол также обратил внимание на климатическую повестку и вопросы разоружения. По его словам, как горная страна Кыргызстан особенно уязвим перед изменением климата, засухой и таянием ледников. В сентябре текущего года республика ратифицировала соглашение по сохранению морского биоразнообразия. Кроме того, страна недавно подписала Договор о запрещении ядерного оружия.

Мадмаров подчеркнул, что Центральная Азия продемонстрировала приверженность мирному урегулированию споров. «Важным достижением последних лет стало успешное урегулирование оставшихся вопросов, касающихся границ между нашими странами», – заключил дипломат.