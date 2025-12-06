Всемирный день турецкого кофе отметили в Ашхабаде

В столице Туркменистана отметили Всемирный день турецкого кофе. На мероприятии посол Турции Ахмет Демирок рассказал о многовековой истории этой традиции, которая с XVI века является символом гостеприимства и служит мостом культурного диалога между народами. Культура турецкого кофе включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

«Для меня большая честь приветствовать вас сегодня по случаю Всемирного дня турецкого кофе. Этот день предоставляет особую возможность отметить одну из старейших кофейных традиций в мире и отличительный элемент культурного наследия Турции», – сказал дипломат.

Он напомнил, что кофе является неотъемлемой частью общественной и культурной жизни Турции с XVI века, когда напиток попал в Стамбул. Первые кофейни турецких городов превратились в центры общественной и интеллектуальной жизни, где обсуждались литература, политика и текущие события.

Посол отметил, что со временем ритуал приготовления и подачи турецкого кофе стал символом уважения, дружбы и взаимного доверия. Это отражено в турецкой поговорке: «Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır» (Чашка кофе помнится сорок лет – ред.), которая выражает идею, что даже небольшой акт доброты может создать прочную связь между людьми.

В 2013 году культура и традиция турецкого кофе была внесена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. «Эта запись подчеркивает, что турецкий кофе – это не только способ приготовления, но и совокупность практик, ритуалов и ценностей, которые способствуют диалогу, социальной сплоченности и преемственности между поколениями», – подчеркнул Демирок.

Дипломат рассказал, что история турецкого кофе тесно связана с историей европейской кофейной культуры. Через османскую торговлю и дипломатию напиток распространился из Стамбула в Европу. В таких городах, как Вена и Париж, крепкий кофе мелкого помола в османском стиле был адаптирован к местным вкусам, что привело к появлению венского меланжа, капуцинера, который позже вдохновил на создание итальянского капучино, а во Франции – café au lait.

«Всемирный день турецкого кофе напоминает нам, что это наследие больше не ограничено границами Турции. Сегодня этим напитком наслаждаются во многих частях мира – дома, в кафе и ресторанах», – заключил посол, добавив, что отмечая этот день, люди празднуют не только традиционный напиток, но и ценности гостеприимства, щедрости и диалога, которые он несет.