Визит Президента Ирана в Туркменистан ускорит развитие отношений Тегерана и Ашхабада

Встречи на высшем уровне в ходе предстоящего визита Президента Ирана Масуда Пезешкиана в Туркменистан ускорят развитие всесторонних отношений Тегерана и Ашхабада. Об этом заявил посол ИРИ Али Моджтаба Рузбехани, его слова приводит газета «Нейтральный Туркменистан».

«По инициативе Туркменистана Организация Объединённых Наций объявила 2025 год «Международным годом мира и доверия». В рамках данной инициативы Правительство Туркменистана запланировало проведение ряда международных мероприятий, включая Международный форум, который пройдёт 12 декабря. Проведение Форума подчеркнёт роль Туркменистана в мирной дипломатии и укрепит позицию позитивного нейтралитета, а также предоставит возможности для регионального диалога по вопросам безопасности, экономического сотрудничества и укрепления доверия. Исламская Республика Иран на наивысшем уровне примет активное участие в данном Форуме и подтвердит поддержку нейтралитета Туркменистана. Хочу выразить надежду, что встречи лидеров двух стран в ходе предстоящего визита Президента Исламской Республики Иран в Туркменистан ещё больше ускорят развитие всесторонних отношений между Ираном и Туркменистаном», – сказал дипломат.

Рузбехани отметил, что политика позитивного нейтралитета Туркменистана является основным столпом внешней политики страны и рассматривается Ираном как ключевой фактор обеспечения безопасности границ, энергетического сотрудничества и региональной стабильности. Исламская Республика Иран с момента провозглашения нейтралитета Туркменистана всегда поддерживала эту политику и рассматривала дружбу между Тегераном и Ашхабадом как фактор совместного развития.

Посол подчеркнул, что с точки зрения Ирана политика нейтралитета Туркменистана является стратегическим выбором, позитивно влияющим на региональную стабильность. Поддержка этой политики демонстрирует слаженность интересов двух стран в сферах безопасности и экономики, а также создает основу для развития устойчивого сотрудничества.