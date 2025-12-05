Эрдоган на следующей неделе посетит Туркменистан с госвизитом – СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на следующей неделе совершит государственный визит в Туркменистан. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар на встрече с журналистами в Стамбуле.

«На следующей неделе мы отправимся в Ашхабад вместе с Президентом Эрдоганом… Это будет государственный визит», – приводит ТАСС слова Байрактара.

По словам министра, в ходе визита планируется обсудить вопросы сотрудничества в сфере поставок природного газа. Байрактар отметил, что начало поставок газа из Туркменистана стало важной новостью как для турецкого, так и для европейского рынка, поскольку существует значительный потенциал в области доставки туркменского газа в Европу через южный газовый коридор.