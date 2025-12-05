Туркменские студенты завоевали медали на Международной олимпиаде по математике в Москве

Туркменские студенты завоевали медали на Международной олимпиаде по математике, которая проходила с 25 по 30 ноября в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы в Москве.

В олимпиаде успешно выступили студенты факультета Цифровых технологий и кибербезопасности Международного университета нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева. Бендов Керимгулы занял первое место в личном зачёте и получил золотую медаль, Хайитмухаммедов Ислам – третье место и получил бронзовую медаль. Об этом сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

В этом конкурсе также приняли участие студенты высших учебных заведений Австрийской Республики, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Республики Польша, Республики Словении, Итальянской Республики, Королевства Испания, Федеративной Республики Германии и Французской Республики.

Туркменистан представляли студенты Международного университета нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева, Туркменского государственного университета имени Махтумкули, Туркменского института Телекоммуникаций и информатики, Туркменского государственного института экономики и управления, Международного университета гуманитарных наук и развития, Туркменского сельскохозяйственного университета имени С.А. Ниязова, Туркменского государственного архитектурно-строительного института и Туркменского государственного энергетического института.