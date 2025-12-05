Президент Туркменистана произвел перестановки в органах прокуратуры
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о назначении и освобождении прокуроров от должности. Соответствующий документ опубликован на сайте TDH.
В соответствии со статьёй 16-й Закона Туркменистана «О прокуратуре Туркменистана» глава государства постановил:
- назначить младшего советника юстиции Оразова Дидара Суханбердиевича прокурором Балканского велаята, освободив от должности прокурора Дашогузского велаята;
- назначить младшего советника юстиции Анналыева Шукура Байрамдурдыевича прокурором Дашогузского велаята, освободив от должности прокурора Марыйского этрапа Марыйского велаята;
- назначить юриста 2-го класса Каджарова Бегназара Назаровича Марыйским прокурором по надзору за соблюдением законности в исправительных учреждениях;
- освободить младшего советника юстиции Аманмырадова Какаджана Каналовича от должности прокурора Балканского велаята в связи с истечением срока полномочий;
- освободить младшего советника юстиции Аннабаева Хангелди Амангелдиевича от должности Марыйского прокурора по надзору за соблюдением законности в исправительных учреждениях в связи с истечением срока полномочий.
Отдельным постановлением Президента Туркменистана произведен ряд назначений на должности прокуроров этрапов:
- юрист 2-го класса Курбанназаров Максат Аманназарович назначен прокурором этрапа Алтын асыр Ахалского велаята;
- юрист 2-го класса Туваков Шохрат Аннабаевич назначен прокурором Гарашсызлыкского этрапа Дашогузского велаята;
- юрист 2-го класса Бердимырадов Юсупмырат Ашырмырадович назначен прокурором Губадагского этрапа Дашогузского велаята;
- юрист 2-го класса Ширкулыев Ширгулы Бяшимкулыевич назначен прокурором этрапа Довлетли Лебапского велаята;
- юрист 2-го класса Ананов Арслан Тораевич назначен прокурором Фарапского этрапа Лебапского велаята;
- юрист 2-го класса Назаров Мердан Шохрадович назначен прокурором Гарабекевулского этрапа Лебапского велаята;
- юрист 2-го класса Хыдыров Батыр Сейитгулыевич назначен прокурором Марыйского этрапа Марыйского велаята;
- юрист 1-го класса Чарыбердиев Мыратгелди Какагелдиевич назначен прокурором Огузханского этрапа Марыйского велаята;
- младший советник юстиции Мыратгелдиев Мыратасыл Мыратгелдиевич освобождён от должности заместителя прокурора Лебапского велаята в связи с истечением срока полномочий.