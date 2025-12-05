Президент Туркменистана произвел перестановки в органах прокуратуры

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о назначении и освобождении прокуроров от должности. Соответствующий документ опубликован на сайте TDH.

В соответствии со статьёй 16-й Закона Туркменистана «О прокуратуре Туркменистана» глава государства постановил:

назначить младшего советника юстиции Оразова Дидара Суханбердиевича прокурором Балканского велаята, освободив от должности прокурора Дашогузского велаята;

назначить младшего советника юстиции Анналыева Шукура Байрамдурдыевича прокурором Дашогузского велаята, освободив от должности прокурора Марыйского этрапа Марыйского велаята;

назначить юриста 2-го класса Каджарова Бегназара Назаровича Марыйским прокурором по надзору за соблюдением законности в исправительных учреждениях;

освободить младшего советника юстиции Аманмырадова Какаджана Каналовича от должности прокурора Балканского велаята в связи с истечением срока полномочий;

освободить младшего советника юстиции Аннабаева Хангелди Амангелдиевича от должности Марыйского прокурора по надзору за соблюдением законности в исправительных учреждениях в связи с истечением срока полномочий.

Отдельным постановлением Президента Туркменистана произведен ряд назначений на должности прокуроров этрапов: