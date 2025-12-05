Посол Таджикистана оценил развитие стратегического партнёрства с Туркменистаном

Отношения углублённого стратегического партнёрства между Таджикистаном и Туркменистаном имеют тенденцию неуклонного развития, взаимодействие двух стран демонстрирует положительную динамику во всех сферах двустороннего сотрудничества. Об этом заявил посол Таджикистана в Ашхабаде Вафо Ниятбекзода.

«Отрадно, что сегодня проверенные временем отношения углублённого стратегического партнёрства между Таджикистаном и Туркменистаном, основанные на прочных узах дружбы и взаимопонимания, имеют тенденцию неуклонного развития. Сегодня наше взаимодействие имеет положительную динамику во всех сферах двустороннего сотрудничества. Мы с большой уверенностью смотрим на перспективу развития таджикско-туркменских отношений, которым в Таджикистане всегда придают особое значение», – приводит слова дипломата газета «Нейтральный Туркменистан».

Посол отметил, что нейтралитет Туркменистана является образцом общественно-политической стабильности и межнационального согласия, надёжным фактором обеспечения устойчивого развития. По его словам, за пройденные годы туркменская модель нейтралитета доказала свою жизнеспособность и вносит весомый вклад в содействие дружественному и открытому сотрудничеству со всеми странами мира.

Ниятбекзода подчеркнул, что Туркменистан, продвигая миролюбивые инициативы, демонстрирует нацеленность на объединение усилий, продвижение мира и единства народов всех стран, укрепление мира и согласия, чем заслуженно наращивает свой авторитет на международной арене.

Дипломат напомнил слова Президента Таджикистана Эмомали Рахмона: «Независимый нейтральный Туркменистан вносит весомый вклад в дело укрепления всеобщего мира, безопасности и стабильности. Политика позитивного нейтралитета обуславливает всевозрастающий высокий авторитет Туркменистана на международной арене».

Эти слова, по мнению посла, свидетельствуют о том, что Таджикистан как близкий друг и надёжный партнёр твёрдо поддерживает политику позитивного нейтралитета Туркменистана, уважает его самостоятельно избранный путь развития и поддерживает важнейшие миротворческие инициативы братского государства.

Вафо Ниятбекзода поздравил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова с юбилеем нейтралитета и пожелал им крепкого здоровья и успешного претворения в жизнь широкомасштабных реформ и национальных программ, а всему туркменскому народу – мира и благополучия.