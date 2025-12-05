Первый саммит «Центральная Азия + Япония» состоится 20 декабря в Токио

Первый саммит «Центральная Азия + Япония» на уровне глав государств пройдет 20 декабря в Токио. Об этом сообщает агентство Kyodo News со ссылкой на заседание Лиги дружбы «Япония – Центральная Азия».

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити координирует подготовку к встрече с пятью странами региона, отмечает издание.

В рамках саммита запланированы двусторонние переговоры японского премьера с лидерами центральноазиатских государств.

Диалог «Центральная Азия + Япония» функционирует с 2004 года, однако за два десятилетия встречи в этом формате проходили исключительно на уровне министров иностранных дел. Юбилейный саммит первоначально намечался на август 2024 года в Казахстане, но был отложен в связи с предупреждениями японских служб о возможном сильном землетрясении.